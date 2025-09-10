PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Führerschein sichergestellt: Pkw-Fahrerin kollidiert fast mit Leitplanke und Laternenmast

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gegen 1:30 Uhr (10. September 2025) meldete ein 20-Jähriger Zeuge, dass er mit seinem Pkw auf dem Oranierring unterwegs sei. Vor ihm sei ein Pkw fast mit einer Leitplanke kollidiert. Als die Beamten das Fahrzeug auf dem Europaring anhalten konnten, kollidierte die 43-jährige Autofahrerin zudem fast mit einem Laternenmast und wirkte sehr verwirrt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 20-jährige Zeuge gab an, dass die Fahrerin ihm bereits auf der Werner-Voß-Straße aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise aufgefallen sei. Die 43-Jährige wurde im Anschluss zur Blutprobenentnahme auf die Wache gebracht. Ein Drogenvortest ergab außerdem ein positives Ergebnis auf THC (Cannabis). Ihr Führerschein wurde sichergestellt und sie erwartet nun ein Strafverfahren. (160)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

