Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann entdeckt sein gestohlenes Auto - Verdächtiger festgenommen

Krefeld (ots)

Am Sonntag (7. September 2025) gegen 14:30 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, dass vermutlich über Nacht Gegenstände aus seinem Pkw entwendet worden waren. Darunter hatte sich auch der Fahrzeugschlüssel eines anderen Autos des Mannes befunden - dieses war auf der Dionysiusstraße ebenfalls gestohlen worden.

Am Abend meldete sich der 33-Jährige erneut bei der Polizei, weil er seinen entwendeten Pkw am Stadtgarten entdeckt hatte und sich an diesem gerade zwei verdächtige Männer zu schaffen machen würden.

Einen der Verdächtigen (ebenfalls 33) konnte die Polizei am Tatort stellen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten als gestohlen gemeldete Zulassungsbescheinigungen von diversen weiteren Autos. Den polizeibekannten Mann erwartet ein Strafverfahren.

(158)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell