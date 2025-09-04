POL-KR: +++ Aktuell +++ Vermisste Seniorin gefunden

Krefeld (ots) - Wir suchen gerade eine 84-Jährige Frau, die sich wahrscheinlich im Krefelder Stadtgebiet aufhält und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Sie ist ungefähr 1,50 Meter groß, schlank und mit einem hellen Nachthemd mit Blumenmuster und einer grünen Schlafanzughose bekleidet. Sie ist vermutlich desorientiert und könnte irgendwo gestürzt sein. Hinweise bitte an die Polizei unter 110. (156) ...

