POL-KR: Verletzter bei Auseinandersetzung am Hauptbahnhof | Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld
Krefeld (ots)
Am Platz der Wiedervereinigung ist es am Donnerstag (28. September 2025) gegen 16:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung von mehreren Personen gekommen. Ein syrischer Staatsangehöriger (27) wurde dabei verletzt: Womit er verletzt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Er wurde im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht nicht.
Die Polizei hat kurz nach dem Vorfall einen Verdächtigen ebenfalls syrischer Staatsangehörigkeit (23) vorläufig festgenommen. Mangels dringenden Tatverdachts wurde er inzwischen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.
