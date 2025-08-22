Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dank Zeuge: Polizei fasst Minderjährige beim Rollerdiebstahl

Krefeld (ots)

Der Zeuge hat sofort reagiert, und die Polizei war schnell vor Ort: Drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren konnten so daran gehindert werden, einen Motorroller zu stehlen. Alle drei sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

In der Nacht auf Freitag (22. August 2025) hatte der Zeuge gegen 3:30 Uhr beobachtet, wie die Jugendlichen sich an einem Motorroller auf der Marktstraße zu schaffen machten. Er zögerte nicht und wählte sofort die 110. Währenddessen nahm das Trio sich bereits einen zweiten Roller vor und schob diesen schließlich davon. Weit kamen die drei jedoch nicht: Noch auf der Marktstraße konnte die Polizei einen von ihnen stellen, die anderen zwei und einen Motorroller mit Diebstahlspuren fanden die Beamten in einem Hinterhof auf der Roßstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hintergrundinformationen

- Bei Einsätzen, bei denen die Täter noch am Tatort sind, war die Krefelder Polizei im letzten Jahr im Durchschnitt in dreieinhalb Minuten da - Platz eins in Nordrhein-Westfalen.

- 2024 waren von den 7896 Tatverdächtigen 971 unter 18 Jahre alt.

(151)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell