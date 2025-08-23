Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Tragischer Verkehrsunfall auf Krefelder Friedhofsparkplatz - zwei Senioren verstorben

Krefeld (ots)

Am Samstagmorgen (23. August 2025) ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Friedhofs in Gellep-Stratum ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen tödlich verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erfasste ein 77-Jähriger Autofahrer während des Ausparkvorgangs die beiden Friedhofsbesucher. Das Geschwisterpaar (Mann und Frau) im Alter von 72 Jahren verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Umstehende Personen konnten den Unfall beobachteten, wurden jedoch nicht verletzt. Angehörige der Zwillinge, der Unfallfahrer sowie die unbeteiligten Passanten werden seelsorgerisch betreut. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen eingesetzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Krefeld hat ebenfalls die Ermittlungen aufgenommen. (152)

