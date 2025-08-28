PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 24-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen und Radfahrer gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag, 23. August 2025, gegen 12 Uhr ereignete sich auf der Gladbacher Straße (Forstwald) in Höhe der Hausnummer 913 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad (E-Scooter mit Sitz) auf dem Radweg in Forstwald unterwegs, als ihm ein Radfahrer entgegenkam. Er beschrieb ihn als 55 bis 60 Jahre alt, und er fuhr auf einem dunklen E-Bike. Er hatte ein schlankes Gesicht und trug einen Dreitagebart. Da sich der 24-Jährige nicht mehr an den Unfallhergang erinnern kann, bitten wir Zeugen - oder den Fahrer des E-Bikes -, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151-6340 in Verbindung zu setzen.

(153)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 14:29

    POL-KR: Tragischer Verkehrsunfall auf Krefelder Friedhofsparkplatz - zwei Senioren verstorben

    Krefeld (ots) - Am Samstagmorgen (23. August 2025) ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Friedhofs in Gellep-Stratum ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen tödlich verletzt wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erfasste ein 77-Jähriger Autofahrer während des Ausparkvorgangs die beiden Friedhofsbesucher. Das Geschwisterpaar (Mann ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:30

    POL-KR: Dank Zeuge: Polizei fasst Minderjährige beim Rollerdiebstahl

    Krefeld (ots) - Der Zeuge hat sofort reagiert, und die Polizei war schnell vor Ort: Drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren konnten so daran gehindert werden, einen Motorroller zu stehlen. Alle drei sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. In der Nacht auf Freitag (22. August 2025) hatte der Zeuge gegen 3:30 Uhr beobachtet, wie die Jugendlichen sich ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:52

    POL-KR: Unbekannte rauben 86-Jähriger die Halskette - Zeugen gesucht

    Krefeld (ots) - Am Dienstag (19. August 2025) stahlen Unbekannte einer 86-Jährigen ihre Goldkette vom Hals und flüchteten. Die Krefelderin habe gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung von der Florastraße und "An der Elisabethkirche" gestanden und auf eine Bekannte gewartet, als sie von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Er erkundigte sich zunächst nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren