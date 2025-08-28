Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 24-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen und Radfahrer gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstag, 23. August 2025, gegen 12 Uhr ereignete sich auf der Gladbacher Straße (Forstwald) in Höhe der Hausnummer 913 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad (E-Scooter mit Sitz) auf dem Radweg in Forstwald unterwegs, als ihm ein Radfahrer entgegenkam. Er beschrieb ihn als 55 bis 60 Jahre alt, und er fuhr auf einem dunklen E-Bike. Er hatte ein schlankes Gesicht und trug einen Dreitagebart. Da sich der 24-Jährige nicht mehr an den Unfallhergang erinnern kann, bitten wir Zeugen - oder den Fahrer des E-Bikes -, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der 02151-6340 in Verbindung zu setzen.

(153)

