POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte waren am Donnerstagnachmittag die Folge eines Verkehrsunfalls in Ubstadt-Weiher zwischen einer Auto- und einer Kraftradfahrerin. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 16-jährige Lenkerin eines motorisierten Zweirads gegen 17:50 Uhr auf der Kreisstraße 3575 von Kronau kommend in den Kreisverkehr auf Höhe der Ortschaft Weiher. Die 45-jährige VW-Fahrerin fuhr aus entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr und übersah hierbei offenbar das vorfahrtsberechtigte Kraftrad. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Beide Verkehrsteilnehmerinnen erlitten wegen des Aufpralls leichte Verletzungen. Die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte versorgten die zwei Frauen und brachten die Jugendliche im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus. Das Polizeirevier Philippsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

