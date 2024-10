Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der Heilenbecker Straße

Ennepetal (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 08.10.2024, gegen 16:15 Uhr, auf der Heilenbecker Straße in Ennepetal. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 83-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw der Marke Audi die Heilenbecker Straße in Ennepetal, aus Fahrtrichtung Holthauser Talstraße kommend in Fahrtrichtung Deterberger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw (BMW) eines 31-jährigen Ennepetalers. Wie es zum Unfall kam ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Der Audifahrer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch er kam in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw wurden massiv beschädigt und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Heilenbecker Straße mehrere Stunden komplett gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam unterstützte die Unfallaufnahme.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder wem im Vorfeld Auffälligkeiten im Fahrverhalten der beiden Fahrer aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02333 9166-2100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell