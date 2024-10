POL-EN: Breckerfeld - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer

Wetter (ots) - Am 17.04.2024, gegen 11:10 Uhr, wurde einer 84-jährigen Wetteranerin in einem Lebensmittelgeschäft in der Carl-Bönnhoff-Str. in Wetter die Geldbörse aus dem Einkaufswagen von unbekannten Tatverdächtigen gestohlen. In der Geldbörse befand sich u.a. Bargeld und die EC-Karte. Mit der EC-Karte wurde ...

mehr