POL-KR: +++Aktuell+++ Polizei sucht Seniorin

Krefeld (ots)

Wir suchen gerade eine 84-Jährige Frau, die sich wahrscheinlich im Krefelder Stadtgebiet aufhält und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Sie ist ungefähr 1,50 Meter groß, schlank und mit einem hellen Nachthemd mit Blumenmuster und einer grünen Schlafanzughose bekleidet. Sie ist vermutlich desorientiert und könnte irgendwo gestürzt sein. Hinweise bitte an die Polizei unter 110. (156)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

