POL-ME: Vorfall unklar: 40-Jähriger angegriffen und verletzt - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2508096

In Ratingen ist bereits am Freitag (22. August 2025) ein 40-jähriger Mann mit Schnittverletzungen am Kopf aufgefunden wurden. Da es bislang keine Informationen zu mutmaßlichen Tätern gibt und der Tathergang noch völlig unklar ist, wendet sich die Polizei nun mit der Bitte nach Zeugenhinweisen an die Öffentlichkeit.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:30 Uhr meldeten Passanten der Polizeileitstelle einen Mann, welcher blutüberströmt an der Dumeklemmerhalle vorbeilaufe. Bereits auf der Anfahrt konnten die alarmierten Polizistinnen und Polizisten die in Rede stehende Person am Stadionring antreffen und feststellen, dass dieser augenscheinlich mehrere oberflächliche Schnittverletzungen im Kopfbereich aufwies.

Der Mann, ein 40 Jahre alter polizeibekannter Ratinger aus der Obdachlosenszene, wurde daraufhin von den ebenfalls alarmierten Rettungskräften ambulant in einem Rettungswagen vor Ort behandelt. Einen Transport in ein Krankenhaus lehnte er jedoch ab.

Ferner gab der Ratinger an, gegen 14:15 Uhr in der Nähe von Bahngleisen auf einem Radweg nahe der Ratinger Eissporthalle von mehreren Tätern angegriffen und geschlagen worden zu sein. Hierbei sei ihm seine Geldbörse entwendet worden.

Leider konnte der Ratinger weder konkretere Angaben zu den Angreifern, noch zu dem genauen Ort oder dem exakten Zeitpunkt des Angriffs tätigen. Zudem stand er unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille (1,0 mg/l).

Da bislang nicht geklärt ist, wie dem Ratinger die Verletzungen zugefügt wurden, fragt die Polizei:

Wer hat am frühen Freitagnachmittag im Bereich rund um die Eissporthalle verdächtige Personen beobachtet oder den in Rede stehenden Angriff sogar gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

