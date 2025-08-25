Polizei Mettmann

POL-ME: Suzuki Swift gestohlen - die Polizei ermittelt - 2508095

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

In der Zeit vom 31. Juli 2025 bis zum 24. August 2025, wurde in Haan ein Suzuki Swift gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines roten Suzuki Swift hatte sein Auto am 31. Juli 2025 auf der Steinstraße in Höhe der Hausnummer 27 am Fahrbahnrand abgestellt. Am 24. August 2025 stellte er den Diebstahl seines Autos fest und alarmiert folgerichtig die Polizei.

Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie der erst zwei Jahre alte Kleinwagen gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Wert des Autos mit Mettmanner Kennzeichen (ME) wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Täterinnen oder Täter und den Standort des gestohlenen Suzuki vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos nimmt die Polizei Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell