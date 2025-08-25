POL-ME: Motorradfahrer schwer verletzt - 2508094

Polizei Mettmann

Am Sonntagmittag, 24. August 2025, stieß eine Autofahrerin mit dem Motorrad eines 17-Jährigen in Ratingen-Tiefenbroich zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die 43-jährige Auofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei ermitttelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:20 Uhr befuhr eine 43-jährige Ratingerin mit ihrem VW Tiguan die Friedrichstaße in Richtung Jägerhofstraße. Im Einmündungsbereich hatte sie die Absicht, nach links auf die Jägerhofstraße in Richtung Am Roten Kreuz einzubiegen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 17-jährige Motorradfahrers, der zu diesem Zeitpunkt die Jägerhofstraße aus Richtung Am Roten Kreuz kommend, befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge.

Der 17-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 43-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden.

Sowohl der VW Tiguan als auch das Motorrad der Marke Suzuki waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass der 17-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse für die Suzuki verfügt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

