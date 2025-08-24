Polizei Mettmann

POL-ME: 80-Jährige wird Opfer von Trickdiebin - 2508092

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am Samstagnachmittag, 23. August 2025, wurde eine 80-Jährige auf dem Parkplatz eines Discounters in Haan Opfer eines Trickdiebstahls. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:50 Uhr hielt sich eine 80-Jährige an ihrem geöffneten Auto auf dem Parkplatz eines Discounters an der Alleestraße 17 in Haan auf, als eine unbekannte Frau sie nach dem Weg zum Krankenhaus fragte. Hilfsbereit schilderte die Seniorin den Weg. Anschließend stellte sie jedoch fest, dass ein Unbekannter in der Zwischenzeit ihr Portemonnaie aus ihrer auf dem Fahrersitz abgelegten Handtasche entwendete hatte.

Die Frau hatte sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung entfernt. Sie kann als circa 18 bis 20 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben werden. Sie war dunkel gekleidet und hatte dunkle Haare. Sie hatte einen auffälligen Überbiss.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat auf dem Parkplatz beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell