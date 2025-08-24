Polizei Mettmann

POL-ME: Totes Kaninchen aufgefunden - die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei - 2508093

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Freitag, 22. August 2025, wurde die Polizei in Monheim am Rhein zu einem toten Kaninchen gerufen, dessen Pfoten augenscheinlich vorsätzlich abgetrennt worden waren. Bereits vor wenigen Tagen war in Langenfeld ein totes Kaninchen mit gleichen Verstümmelungen aufgefunden worden (siehe unsere ots-Mitteilung 250825 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6100340). Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7 Uhr bemerkte am Freitagmorgen eine aufmerksame Zeugin auf der Wiese vor einem Mehrfamilienhaus an der Charlottenburger Straße 22 ein totes Kaninchen. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte sie fest, dass drei der vier Pfoten abgetrennt worden waren und das Kaninchen diverse Verletzungen aufwies. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Ob ein Zusammenhang zu der Tat in Langenfeld in der Nacht auf Dienstag, 19. August 2025, besteht, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Bereich der Charlottenburger Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann Angaben zur Herkunft des aufgefundenen toten Kaninchens tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell