Einbrüche in Dülmen

In mindestens drei Wohnungen brachen bislang unbekannte Täter am Wochenende in Dülmen ein.

Auf dem Brinkkamp hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Dort durchsuchten sie zumindest das Schlafzimmer nach Diebesgut und entwendeten Schmuck. Ob es noch weiteres Diebesgut gab, konnte noch nicht gesagt werden. Die Bewohner befanden sich im Tatzeitraum (14.06.2025 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.20 Uhr) bei der Gartenarbeit auf der anderen Hausseite und bemerkten den Einbruch erst, als sie die Wohnung wieder betraten.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im selben Tatzeitraum auf der Straße Borgplacken. Hier hebelten bislang unbekannte Tatverdächtige ein Fenster des Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Konkrete Angaben zur Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden.

Ebenfalls am 14.06.2025, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über einen Kellerzugang in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße Dorfbauerschaft ein. Auch hier durchsuchten die Täter sämtliche Räume und Schränke und entwendeten eine Spardose.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Dülmen unter der Telefonnummer 02594-7930 entgegen.

