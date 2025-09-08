Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw fährt gegen Ladenfassade

Krefeld (ots)

Am Montag (8. September 2025) gegen 15:30 Uhr ist ein Mann beim Rangieren mit seinem Pkw auf der Rheinstraße gegen die Fassade eines Ladenlokals gefahren. Dabei hat der 84-Jährige auch ein Verkehrsschild und ein parkendes Auto beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fahrer Gas- und Bremspedal verwechselt haben. Passanten und der Fahrer selbst wurden nicht verletzt. Wegen der Absperrmaßnahmen kam es im Umkreis zu Verkehrsbehinderungen.

(159)

