POL-UL: (UL) Bernstadt/Asselfingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei

Durchsuchungsmaßnahmen und vorläufige Festnahmen im Betäubungsmittelmilieu.

Seit längerem ermittelt die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Ulm gegen zwei mutmaßliche Rauschgifthändler. Am frühen Dienstagmorgen durchsuchten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Ulm mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz mehrere Objekte in den Gemeinden Bernstadt und Asselfingen. Aufgrund von Hinweisen auf Schusswaffen wurden auch Spezialkräfte eingesetzt.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde etwa ein Kilogramm Marihuana, sowie Ecstasy und Haschisch im dreistelligen Grammbereich sichergestellt. Weitere Substanzen, die auch aufgefunden wurden, werden ebenfalls untersucht. Die genaue Menge lässt sich erst nach Abschluss der Spurensicherung bestimmen. Des Weiteren wurden mehrere mutmaßliche Schusswaffen aufgefunden.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. Es wird aktuell auch geprüft, ob gegen die beiden Beschuldigten - zwei 42 und 49 Jahre alte Deutsche - ein Haftbefehl beantragt werden wird.

Aufgrund verschiedener Medienanfragen teilen wir auch klarstellend mit, dass dieses Verfahren in keinem Zusammenhang mit einer am heutigen Tag durch andere Strafverfolgungsbehörden initiierten Durchsuchungsaktion in verschiedenen Bundesländern steht.

