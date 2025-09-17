Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fahrzeug brennt

Am Dienstag ging auf der B10 ein Fahrzeug in Flammen auf.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr wurde der brennende Transporter auf der B10 zwischen Geislingen und Amstetten gemeldet. Aufgrund eines technischen Defektes an dem Kleintransporter fing dieser Feuer. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Von einer nahegelegenen Baustelle kamen zwei Arbeiter und versuchten den Brand zu löschen. Dabei erlitten sie Rauchgasvergiftungen und kamen in ein Krankenhaus. Die B10 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

