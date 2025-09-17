Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann entblößt sich im Geschäft

Ein Unbekannter hat sich am Dienstag in Göppingen unsittlich gezeigt.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in einem Ladengeschäft im Einkaufszentrum agnes. Der bislang Unbekannte trat zunächst an eine 17-Jährige heran und bewegte seine Hüfte in einer Stoßbewegung Richtung des Mädchens. Obwohl die junge Frau wegging, lief der Mann dem Mädchen hinterher und wiederholte seine Handlung. Nachdem die 17-Jährige sich vollständig entfernte, konnte sie erkennen, dass der Mann seine Hose heruntergelassen hatte und sein Glied sichtbar war. Im Anschluss rannte der junge Mann aus dem Geschäft. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Täter. Dieser wird als etwa 20 Jahre alt, mit einer normalen Statur und etwa 180 -190 cm groß beschrieben. Er hatte auffällig braune, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Schuhe. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Göppingen unter der Tel. Tel. 07161/ 632360 zu melden.

