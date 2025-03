Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Alarmanlage

Mühlhausen (ots)

Unbekannte traten in dem Vorhaben, in eine Fleischerei einzudringen an das entsprechende Gebäude in der Sondershäuser Landstraße gegen 23 Uhr heran. Kurz darauf setzten sie zum Hebeln an einer Tür an, als sie bei dem Vorhaben gestört wurden, weil sich die Alarmanlage einschaltete. Sofort entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Mit den Objektverantwortlichen konnte geprüft werde, ob es dennoch zu Diebstahlshandlungen kam. Augenscheinlich fand aber kein Diebstahl statt. Vor Ort wurden Spuren gesichert, die zu den Tätern führen sollen.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0066509

