Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250920 - 0969 Frankfurt - Gallus: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Freitag (19. September 2025) auf Samstag (20. September 2025) griff ein 35-Jähriger mehrere Polizisten an.

Gegen 01:30 Uhr suchten Polizeibeamte ein auf der Mainzer Landstraße befindliches Hostel auf, da sich dort ein Randalierer aufhalte. Schnell fanden die Polizistinnen und Polizisten den Unruhestifter und verwiesen ihn des Hostels. Da der 35-Jährige mehrfach versuchte, erneut Zugang zu der Örtlichkeit zu bekommen, sprachen die Beamten einen Platzverweis aus, welchen der Tatverdächtige ignorierte. Als die Beamten den Mann wegführten, schlug dieser unvermittelt einem der eingesetzten Polizeibeamten ins Gesicht. Die Polizeikräfte fesselten den 35-Jährigen daraufhin und brachten ihn auf das Polizeirevier. Während der Fahrt und auch beim Aussteigen aus dem Fahrzeug trat der Randalierer mehrfach nach den Beamten und traf einen am Bein.

Die Ordnungshüter brachten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

