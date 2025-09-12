Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche und Sporttasche aus Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025, wurde in der Von-Kieffer-Straße zwischen 14 und 17 Uhr auf dem Supermarktparkplatz vor der dortigen Bäckerei eine Umhängetasche vom Beifahrersitz eines unverschlossenen Opel Movano gestohlen.

In der Nacht von Mittwoch (10.09.2025) auf Donnerstag (11.09.2025) schlugen Unbekannte in der Saarlandstraße, auf Höhe des Spielplatzes Sportpark Süd, die hintere Fensterscheibe eines parkenden weißen VW Polo ein und entwendeten die auf der Rückbank liegende Sporttasche. Haben Sie etwas gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

