Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Vorfall im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe - Mutter mit Säugling attackiert

Kassel (ots)

Am Dienstag, den 17. Juni, kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Zwischenfall im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, bei dem eine Mutter mit ihrem Kind von einer 62-jährigen Wohnsitzlosen angegriffen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die 30-jährige Mutter zunächst am Bahnsteig 2 durch die 62-Jährige verbal beleidigt. Im weiteren Verlauf trat die Tatverdächtige die 30-Jährige gegen den Oberschenkel. Zudem rüttelte sie am Kinderwagen der Geschädigten und versuchte, diesen umzustoßen. Das Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt im Kinderwagen. Ein Umfallen konnte glücklicherweise durch die Mutter verhindert werden.

Die 30-Jährige und ihr Kind blieben nach bisherigen Erkenntnissen körperlich unversehrt. Mitarbeiter der DB-Sicherheit trafen die Betroffene weinend am Bahnsteig 2 an und verständigten umgehend die Bundespolizei. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel konnte die 62-Jährige kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Für weitere strafprozessuale Maßnahmen musste sie die Beamten zur Dienststelle begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie gegen 20:15 Uhr aus den Diensträumen entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen die 62-Jährige Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell