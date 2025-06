Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Ordnungswidrigkeit führt zur Festnahme

Fulda (ots)

Eine Streife beobachtete einen 25-jährigen Deutschen am Sonntag (15.6, 09:15 Uhr) dabei, dass er offen-sichtlich den Bahnsteig 1 in Fulda nach Zigarettenstummeln absuchte. Er sprang dann ins Gleis, um diese aufzusammeln. Die Streife des Bundespolizeireviers Fulda wurde auf den Fall aufmerksam und forderte den Mann auf, den Gleisbereich zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann auch nach. Es kam zu keinerlei Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Die Streife des Bundespolizeireviers Fulda unterzog den 25-Jährigen einer Personenkontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Da er die zur Abwendung der Haftstrafe erforderlichen 1800 EUR nicht aufbringen konnte, musste er den Gang in die Justizvollzuganstalt Hünfeld antreten. Dort wird er die nächsten 90 Tage verbringen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor dem Betreten von Gleisen und allen anderen Bahnanlagen: - Überqueren Sie Bahngleise nur an den dafür vorgesehenen Orten und bei geöffneten Schranken. - An Bahnanlagen besteht Lebensgefahr, denn die Geschwindigkeit und der entstehende Luftsog werden oft unterschätzt! - Züge nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar. - Züge können nicht ausweichen. Wegen ihres Gewichts haben Züge einen sehr langen Bremsweg. Eine Bremsung ist oft nicht mehr möglich.

