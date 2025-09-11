Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ausbildungsstelle oder Studium gesucht? - Freie Plätze in der Verwaltung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

In dem Vorder- und Südpfalz sorgen wir, die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür brauchen wir neben gut ausgebildeten Polizeibeamtinnen und -beamten auch eine starke Verwaltung. Untergliedert in verschiedene Referate beschäftigt sich die Polizeiverwaltung mit komplexen Themen, zum Beispiel mit Rechtsfragen oder Haushalts- und Personalangelegenheiten.

In diesen abwechslungsreichen und vielfältigen Bereichen bietet das Polizeipräsidium Rheinpfalz für das Jahr 2026 folgende Ausbildungsplätze an:

- 4 Plätze zur/zum Verwaltungsfachangestellten

- 1 Platz zur/zum Verwaltungswirt/in (2. EA)

- 1 Platz für ein duales Studium "Bachelor of Arts" - Studiengang Allgemeine Verwaltung (3. EA).

Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Die dreijährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten startet zum 1. August 2026. Für die Ausbildung benötigst du die mittlere Reife. Die theoretischen Inhalte werden an der Berufsschule BBS W2 in Ludwigshafen gelehrt. Praktische Inhalte werden im Polizeipräsidium in Ludwigshafen mit dem Durchlauf verschiedener Abteilungen und bei der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer vermittelt. Zusätzliche Erfahrungen sammelst du bei einem praktischen Einsatz in einer Polizeiinspektion und im Rahmen von zwei Gastausbildungen bei Behörden deiner Wahl. Nähere Informationen sowie die Stellenausschreibung findest du unter https://s.rlp.de/x6gDJz0 .

Ausbildung zur/zum Verwaltungswirt/in im 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)

Während der zweijährigen Ausbildung zur/zum Verwaltungswirt/in, die am 01.Juli 2026 beginnt, wird in den Praxisphasen in verschiedenen Referaten der Abteilung Polizeiverwaltung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, in der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer sowie in Gastausbildung z.B. bei einer kommunalen Behörde ausgebildet. Die theoretische Ausbildung findet in zeitlich festgelegten Blocks an der Zentralen Verwaltungsschule in Mayen statt. Nähere Informationen sowie die Stellenausschreibung findest du unter https://s.rlp.de/skz6zJb .

"Bachelor of Arts"-Studiengang Allgemeine Verwaltung im 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)

Für das dreijährige duale Studium, das am 1. Juli 2026 beginnt, kannst du dich mit der Fachhochschulreife bzw. Hochschulreife bewerben. Die Studienzeit von 21 Monaten findet an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen (Rheinland-Pfalz) statt. Praktische Inhalte werden im Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen und in der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer vermittelt. Auch beim Bachelor-Studiengang ist eine Gastausbildung in einer Behörde deiner Wahl vorgesehen. Nähere Informationen sowie die Stellenausschreibung findest du unter https://s.rlp.de/BLcWlVd .

Wir haben dein Interesse geweckt? Verwaltung ist dein Ding? Dann verwalt´ dich doch zu uns und komm zu uns in die Polizeiverwaltung! Bewirb dich jetzt und trage jeden Tag deinen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei.

Wie kannst du dich bewerben?

Bewerbungen bis spätestens 10.10.2025 an pprheinpfalz.pv3.ausbildung@polizei.rlp.de

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn du einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wisst, schau' dir gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfe einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Du wirst überrascht sein, was wir alles machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell