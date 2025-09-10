Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Durchsuchung nach Betäubungsmittelverstößen - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntagabend (07.09.2025) kontrollierten Polizeikräfte einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bgm.-Grünzweig-Straße. Bei der Überprüfung des Mannes ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum, weswegen er auch durchsucht wurde. Hierbei fanden die Polizeikräfte ca. 22 Gramm Cannabis und stellten dieses sicher.

Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Wohnung des Mannes in Ludwigshafen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten ca. 150 Gramm Haschisch, ca. 375 Gramm Kokain und etwa 1,5 Kilogramm Marihuana sicher.

Der 26-Jährige wurde anschließend vorläufig festgenommen und am Montag (08.09.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Cannabisprodukten in nicht geringen Mengen.

Der 26-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell