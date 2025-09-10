PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Dienstag (09.09.2025), zwischen 14 Uhr und 17:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Sonnenstraße (nahe Alfred-Delp-Straße) ein. Ob etwas aus dem Haus gestohlen wurde, ist bislang noch unbekannt.

Haben Sie etwas Verdächtiges in der Sonnenstraße beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

