Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Audis gestohlen - Zeugen gesucht

Heßheim/Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (09.09.2025) wurden zwei Audis durch Unbekannte gestohlen.

Vermutlich gegen 2 Uhr stahlen Unbekannte einen grauen Audi SQ5 in der Flomersheimer Straße in Heßheim. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:15 Uhr wurde in der Karl-Krämer-Straße ein schwarzer Audi A3 gestohlen. Der hier entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:

   - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder 
     Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete
     Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie 
     vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal 
     dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben
     die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung
     dieser Technik keine Chance.
   - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So
     können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken 
     übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

