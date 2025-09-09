PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht Betrug - Falsches Inkassoschreiben

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (08.09.2025), zeigte eine 72-Jährige einen Inkasso-Betrug bei der Polizei an. Vor etwa einem Jahr hatte sie eine Zahlungsaufforderung von über EUR400 Euro erhalten, da sie angeblich einen Internetvertrag abgeschlossen hatte. Die Seniorin ignorierte das Schreiben, bis sie vor ein paar Wochen eine Zahlungsaufforderung mit Androhung eines Inkassounternehmens erhielt und dieser aus Angst nachging. Im Nachgang klärte ihre Bank sie über den Betrug auf und sie erstattete Strafanzeige.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor betrügerischen Inkassoschreiben zu schützen:

   - Prüfen Sie vor einer Überweisung die jeweilige Forderung auf

Richtigkeit.

   - Recherchieren Sie zu den jeweiligen Absenderfirmen und

Kontoverbindungen.

   - Informieren Sie sich bei der Verbraucherzentrale.
   - Die Verbraucherzentrale hat eine Liste mit bekannten unseriösen

IBAN und Namen von betrügerischen Inkassounternehmen zusammengestellt. Diese ist auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden unter:

   - www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/schwarzliste-inkasso
   - Empfänger von Inkasso-Schreiben können generell auf der

Internetseite der Verbraucherzentrale unter www.inkasso-check.de kostenlos überprüfen, ob eine Inkasso-Forderung zu Recht besteht und ob die Höhe der Kosten gerechtfertigt ist.

   - Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizeidienststelle.
     Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über unsere 
     Dienststellensuche 
     https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/. Oder 
     erstatten Sie direkt online eine Anzeige bei der Onlinewache 
     https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

