Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto fährt Fußgängerin an

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) fuhr gegen 18:30 Uhr an der Industriestraße, Ecke Sternstraße ein Autofahrer eine Fußgängerin beim Überqueren einer Ampel an. Beim Abbiegen kollidierte der 46-Jährige mit der Passantin, die die Kreuzung bei Grün überquerte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 82-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

