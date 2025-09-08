POL-PPRP: Auto fährt Fußgängerin an
Ludwigshafen (ots)
Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) fuhr gegen 18:30 Uhr an der Industriestraße, Ecke Sternstraße ein Autofahrer eine Fußgängerin beim Überqueren einer Ampel an. Beim Abbiegen kollidierte der 46-Jährige mit der Passantin, die die Kreuzung bei Grün überquerte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 82-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
