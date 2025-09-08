PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto fährt Fußgängerin an

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Sonntag (07.09.2025) fuhr gegen 18:30 Uhr an der Industriestraße, Ecke Sternstraße ein Autofahrer eine Fußgängerin beim Überqueren einer Ampel an. Beim Abbiegen kollidierte der 46-Jährige mit der Passantin, die die Kreuzung bei Grün überquerte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 82-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

