POL-PPRP: Fußgängerin angefahren - Nachtragsmeldung: 81-Jährige verstorben

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.09.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6111567

Nachdem am Donnerstag (04.09.2025) eine 81-Jährige nach einem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Ärzte bei der Seniorin schwere Verletzungen fest. Trotz sofortiger Operation erlag sie am Folgetag ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

