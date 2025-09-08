POL-PPRP: Fußgängerin angefahren - Nachtragsmeldung: 81-Jährige verstorben
Ludwigshafen (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Nachtrag zur Pressemeldung vom 05.09.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6111567
Nachdem am Donnerstag (04.09.2025) eine 81-Jährige nach einem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Ärzte bei der Seniorin schwere Verletzungen fest. Trotz sofortiger Operation erlag sie am Folgetag ihren Verletzungen.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 dauern weiter an.
