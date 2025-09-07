Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-West (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 05.09.2025, 12:00 Uhr und Samstag, dem 06.09.2025, 12:00 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke Fahrzeugfront eines in der Margarethenstraße geparkten Mercedes-Benz. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/96324250 in Verbindung zu setzen.

