Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots)

In der Hasenstraße kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Feuerwehr mussten mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Bei dem Ereignis wurde eine 40-jährige männliche Person durch Rauchgas verletzt. Diese wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Hinsichtlich der Brandursache wurden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Valide Aussagen zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht getroffen werden.

