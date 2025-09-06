PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Speyer (ots)

In der Hasenstraße kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Durch die Feuerwehr mussten mehrere Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Bei dem Ereignis wurde eine 40-jährige männliche Person durch Rauchgas verletzt. Diese wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Hinsichtlich der Brandursache wurden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Valide Aussagen zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
Bastian Schulte

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

