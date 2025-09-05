Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flüchtender Rollerdieb gestoppt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.09.2025), kurz nach 17 Uhr, wollten Polizeikräfte im Stadtteil Oppau im Nordring einen Rollerfahrer kontrollieren. Der Mann reagierte nicht auf die Anhaltsignale und versuchte stattdessen zu flüchten.

Letztendlich versperrten ihm Polizeikräfte in der Schinkelstraße den Weg, so dass er bis zum Stillstand abbremsen musste. Dabei kippte er mit dem Roller auf die Seite um. Letztendlich konnte der 20-jährige Rollerfahrer zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde leicht verletzt.

Der Roller war zuvor gestohlen worden und wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell