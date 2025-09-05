PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Häusliche Gewalt in Friesenheim - Polizei erlässt zehntägige Verfügung

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (04.09.2025) kam es im Stadtteil Friesenheim zu einem Fall von häuslicher Gewalt. Ein Ehepaar geriet in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten Verletzungen erlitten.

Die alarmierte Polizei verständigte den Rettungsdienst, der beide in ein Krankenhaus brachte. Darüber hinaus erließen die Polizeikräfte eine polizeiliche Verfügung zum Schutz vor Gewalt, wonach der Mann die gemeinsame Wohnung für die nächsten zehn Tage nicht betreten darf. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Frau genügend Zeit hat, eine richterliche Verfügung gegen den Mann zu erwirken.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte Ansprechpartner zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/CRC14 Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

