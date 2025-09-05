POL-PPRP: Unfall beim Ausparken
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwoch (03.09.2025, gegen 14 Uhr), fuhr eine 42-jährige Autofahrerin von einer Parkplatzausfahrt auf die Rheingönheimer Straße. Dabei missachtete sie den Vorrang einer 41-jährigen Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 41-Jährige leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell