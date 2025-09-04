PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) verletzte sich in der Bruchwiesenstraße ein E-Sooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer des Elektrorollers befuhr mit einem 16-jährigen Mitfahrer den Geh- und Radweg entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung. An der Parkplatzausfahrt eines Supermarktes kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 82-Jährigen.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beachten Sie daher die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit dem E-Scooter:

   -Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist 
nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem 
E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben.
   -E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von 
Personen ist daher verboten.
   -E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen 
Radfahrstreifen in der dafür vorgeschriebenen Richtung benutzen, wenn
dieser vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen.
Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu!

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/elektrokleinstfahrzeuge-verordnung-faq.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:28

    POL-PPRP: Unfallflucht mit 2.000 Schaden an BMW - Zeugen gesucht

    Frankenthal (ots) - Am Mittwoch (03.09.2025) beschädigte ein Unbekannter zwischen 16 und 16:30 Uhr in der Straße Am Kanal, Ecke Amselweg, einen auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten weinroten 5er BMW. An der hinteren Tür auf der Fahrerseite entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:12

    POL-PPRP: Verkehrsunfall bei Spurwechsel

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (03.09.2025, gegen 18:50 Uhr), kollidierte ein 26-jähriger Autofahrer mit einer 28-jährigen Autofahrerin bei einem Spurwechsel vor der Kreuzung Kaiserwörthdamm/An der Feuerwache. Der 28-Jährige fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Innenstadt, als ein Auto vor ihn verlangsamte und er auf die rechte Spur wechselte. Dabei übersah er die parallel fahrende 26-Jährige und es kam zum ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:11

    POL-PPRP: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (04.09.2025, gegen 17:55 Uhr), kollidierten ein 22-jähriger Fahrradfahrer und ein 54-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Westendstraße. Der 54-Jährige befuhr die Westendstraße in Richtung Lorientallee, als der 22-Jährige die Kreuzung geradeaus in Richtung Hauptbahnhof überqueren wollte und dabei die Vorfahrt des von rechts kommendem Auto missachtete. Dabei stürzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren