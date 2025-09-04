Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) verletzte sich in der Bruchwiesenstraße ein E-Sooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall. Der 46-jährige Fahrer des Elektrorollers befuhr mit einem 16-jährigen Mitfahrer den Geh- und Radweg entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung. An der Parkplatzausfahrt eines Supermarktes kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 82-Jährigen.

E-Scooter sind gerade in Städten ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Viele kennen die Regeln zur Nutzung eines E-Scooters jedoch nicht. Beachten Sie daher die Hinweise Ihrer Polizei für eine sichere Fahrt mit dem E-Scooter:

-Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein ist nicht erforderlich. Allerdings sollten Einsteiger das Fahren mit dem E-Scooter an einem Ort mit wenig oder keinem Straßenverkehr üben.

-E-Scooter sind nur für eine Person ausgelegt. Die Mitnahme von Personen ist daher verboten.

-E-Scooter müssen einen Radweg, einen Schutzstreifen oder einen Radfahrstreifen in der dafür vorgeschriebenen Richtung benutzen, wenn dieser vorhanden ist. Ansonsten müssen sie auf die Straße ausweichen. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu!

Bitte beachten Sie die Regeln, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier: https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/elektrokleinstfahrzeuge-verordnung-faq.html

