Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht mit 2.000 Schaden an BMW - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025) beschädigte ein Unbekannter zwischen 16 und 16:30 Uhr in der Straße Am Kanal, Ecke Amselweg, einen auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten weinroten 5er BMW. An der hinteren Tür auf der Fahrerseite entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Haben Sie etwas gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell