Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (04.09.2025, gegen 17:55 Uhr), kollidierten ein 22-jähriger Fahrradfahrer und ein 54-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Bahnhofsstraße/Westendstraße. Der 54-Jährige befuhr die Westendstraße in Richtung Lorientallee, als der 22-Jährige die Kreuzung geradeaus in Richtung Hauptbahnhof überqueren wollte und dabei die Vorfahrt des von rechts kommendem Auto missachtete. Dabei stürzte der 22-Jährige und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

