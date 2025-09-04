Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall bei Spurwechsel

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (03.09.2025, gegen 18:50 Uhr), kollidierte ein 26-jähriger Autofahrer mit einer 28-jährigen Autofahrerin bei einem Spurwechsel vor der Kreuzung Kaiserwörthdamm/An der Feuerwache. Der 28-Jährige fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Innenstadt, als ein Auto vor ihn verlangsamte und er auf die rechte Spur wechselte. Dabei übersah er die parallel fahrende 26-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 14.000 Euro.

