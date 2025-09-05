PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025, gegen 14:50 Uhr), wurde eine 81-Jährige von einer 30-jährigen Autofahrerin an der Kreuzung Wittelbachstraße/Mundenheimer Straße angefahren. Die 81-Jährige überquerte die grün zeigende Fußgängerampel, als die 30-Jährige von der Wittelsbachstraße nach links in Richtung Mundenheimer Straße abbog und die Seniorin übersah. Dabei stürzte sie und wurde, nach ersten Erkenntnissen, leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
