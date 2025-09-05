PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach sexueller Belästigung einer Frau suchen wir zwei jugendliche Zeugen zur Tataufklärung

Dudenhofen (ots)

Bereits am Samstag, 02. August 2025, gegen 23:21 Uhr, wurde in der Iggelheimer Straße eine 31-Jährige von einem Unbekanntem sexuell belästigt. Die Frau stand vor einem Zigarettenautomaten bei dem dortigen Fußballverein, als der Mann von hinten an die Frau herantrat und sie unsittlich berührte.

Als zufällig zwei Jugendliche mit dem Fahrrad vorbeikamen, ließ der Unbekannte von der Frau ab und rannte davon.

Unter Schock stehend antwortete die Frau den beiden Jugendlichen zunächst, es sei alles in Ordnung, so dass diese weiterfuhren.

Der unbekannte Tatverdächtige wird als ca. 35-45 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, mit dunklen Haaren und dunklem Bart beschrieben.

Wir suchen nun dringend die beiden Jugendlichen und weitere Zeugen zur Aufklärung des Sachverhaltes.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

