Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (Oggersheim) (ots)

Am Freitag, dem 05.09.2025, gegen 23 Uhr, kam es an der Kreuzung Dürkheimer Straße und Adolf-Diesterweg-Straße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 49-jähriger Ludwigshafener fuhr mit seinem Fahrzeug die Dürkheimer Straße kommend von der Lambsheimer Straße und bog links in die Adolf-Diesterweg-Straße ab. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, das die Kreuzung überqueren wollte. Beim Zusammenstoß wurde die 44-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges sowie deren 13-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfallverursacher konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

