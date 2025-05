Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 17.05.2025

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Brennender Radlader

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Freitag gegen 16:00 Uhr in der Römerstraße in Unterschneidheim ein Radlader bei Arbeiten in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Rosenberg: Brandstiftung an geparktem Pkw - Zeugenaufruf

Am Samstag wurde durch einen Zeugen um 02:10 Uhr in der Hirtengasse in Rosenberg ein brennender, geparkter Pkw (Ford) festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Pkw durch einen bislang unbekannten Täter in Brand gesetzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Tel.: 07161 930-0 entgegen.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer die Bundesstraße 466 von Ohmenheim in Richtung Nördlingen. Hierbei kam er aus nicht abschließend geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurden mehrere Leitpfosten und eine Telekommunikationsmast beschädigt, bevor der Mercedes an einem Baum zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich beim Unfallverursacher Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung durch Alkohol, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 40.000 Euro.

