Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus - Tatverdächtiger untergebracht

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.09.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6112245

Nachdem es am 06.09.2025, gegen 12:30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Hasenstraße gebrannt hatte, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser konnte ein Tatverdacht gegen einen 40-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses erlangt werden. Der Mann wurde bei der Tat selbst leicht verletzt. Weitere Bewohner blieben unverletzt. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde am Sonntag (07.09.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung.

Der Tatverdächtige wurde nach der Vorführung in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Ein Unterbringungsbefehl anstelle eines Haftbefehls war deshalb zu erlassen, da dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Tatverdächtige aufgrund einer psychischen Erkrankung für sein Tun im strafrechtlichen Sinne nicht voll verantwortlich war und möglicherweise aufgrund seiner potentiellen Gefährlichkeit in dem späteren Verfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet werden wird.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu den genauen Umständen der Tat und der entstandenen Schadenshöhe, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell