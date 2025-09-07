PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitag, dem 05.09.2025, gegen 13:29 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Rohrlachstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW VW und beschädigte hierbei die Fahrertür. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/96324250 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Kempf, POK
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

