Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand gelöscht - Nachlöscharbeiten beim Waldbrand waren erfolgreich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Wann? 30. Juni 2025, ab 18:16 Uhr

Wo? Moritzburger Landstraße, Hellerberge

Seit Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr ist die Feuerwehr Dresden erneut im Einsatz, um den Waldbrand im betroffenen Gebiet zu löschen. Mit mehreren Strahlrohren wurden die Brandherde sofort bekämpft, indem die Feuerwehrleute den Bereich großflächig mit Löschmittel benetzten. Zusätzlich kamen Wärmebildkameras zum Einsatz, um versteckte Bodenfeuer aufzuspüren. Diese wurden anschließend mit Handwerkzeug geöffnet, damit Wasser gezielt an die Brandstellen gelangen konnte. Die Arbeiten vor Ort waren äußerst anstrengend, da viel Totholz im Gelände lag und die Steigung bis zu 80 Prozent betrug. Gegen 11:45 Uhr wurde das Feuer als gelöscht eingestuft. Danach begann der Rückbau der über 1.000 Meter langen Schlauchleitung. Das Einsatzende wird voraussichtlich gegen 14:00 Uhr erreicht. Das Waldgebiet bleibt weiterhin unter Beobachtung durch die Mitarbeiter des Sachsenforstes. Zudem wird am späten Abend noch einmal ein Feuerwehrfahrzeug zur Nachkontrolle in das Gebiet fahren.

Am heutigen Tag waren immer ca. 30 Einsatzkräfte von den Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Löbtau sowie die Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehren Bühlau, Klotzsche, Langebrück, Gompitz, Lockwitz , Cossebaude, Gorbitz, Wilschdorf, Weißig.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell