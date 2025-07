FW Dresden: Waldbrand in der Dresdner Heide

Feuerwehr Dresden

Wann? 30. Juni 2025, ab 18:16 Uhr

Wo? Moritzburger Landstraße, Hellerberge

Am Montagabend gegen 18:15 Uhr kam es in der Dresdner Heide zu einem Waldbrand. Der betroffene Bereich wurde der sogenannten "Jungen Heide" zugeordnet, nördlich der Moritzburger Landstraße in Richtung Restaurant "Waldmax". In der Mitte des betroffenen Gebietes brannte auf etwa einem Hektar Waldfläche.

Das Lagebild wurde durch einen Rettungshubschrauber bestätigt, der zu einem anderen Einsatz unterwegs war. Der erste Einsatzleiter vor Ort alarmierte umgehend weitere Einsatzkräfte. Es wurde die sogenannte Stufe zwei im Bereich Waldbrand ausgerufen, was bedeutet, dass ausreichend Kräfte und Mittel vor Ort sind.

Die Feuerwehr bildete mehrere Brandabschnitte, um das Feuer einzudämmen. Das Feuer wurde eingekreist, sodass es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Es handelte sich um ein Boden- und Wipfelfeuer. Die Einsatzkräfte löschten mit Hand geführten Strahlrohren und Löschrucksäcken. Zudem kamen Motorkettensägen zum Einsatz, um Wege zu den Brandherden frei zu machen.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde der Löscheinsatz vorübergehend unterbrochen. Eine Brandwache blieb am Einsatzort, um das Feuer im Blick zu behalten. Am nächsten Morgen wird die Feuerwehr den Einsatz wiederaufnehmen und die Waldbrandbekämpfung fortsetzen.

Im Einsatz befanden sich zeitweise 110 Einsatzkräfte, der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, der ASB Drohnenstaffel sowie die Stadtteilfeuerwehren Klotzsche, Langebrück, Gompitz, Bühlau, Weißig, Lockwitz, Pappritz, Wilschdorf, die Freiwillige Feuerwehr Boxdorf und die Betriebsfeuerwehr der Hellerauer Marktbäcker, vor Ort. Als Führungsdienst waren der B-Dienst und der U-Dienst anwesend. Ebenfalls mit im Einsatz sind zahlreiche Kräfte der Polizei Sachsen.

